Международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в десятый раз прошел в деревне Сигово

По традиции на него приехали представители народа сето из Печорского района и Эстонии. Их культура отличается самобытностью. Песни, танцы и традиции передаются из поколения в поколение.
На праздник, в деревню Сигово, они идут с песнями. Пятьдесят лет назад так собирались на праздники их деды. Более трехсот представителей малой народности сето приехали на международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» на Псковской земле.
Праздник Успения для сето - главный. В этот день они собираются на родину предков. Арэ Хырна из Обиница помнит времена, когда старались брать в семью девушек сето, а граница сетусских поселенией передвигались от Изборска в сторону Эстонии и потом возвращалась обратно. Так было несколько раз. Свою культуру они сохраняют как величайшую ценность. Традиции, как старинное серебряное убранство сетусских женщин, передается от дочери к матери.
«Городские парни» приехали из Тарту. Многие профессионально занимаются фольклором, преподают в Тартуском университете. Исполняют песни, которые пели мужчины. Шутят: это были младшие в семьях. Те, которым не досталось наследства, и ничего не осталось делать, кроме как петь на кирмашах. Сад дружбы в Сигово будет расти каждый год. Из псковских питомников сюда привозят молодые деревца. Они уже дали первые плоды.
Марина Михайлова, Василий Нордэн
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