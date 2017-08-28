Про экспедицию «Псковская область. Места, сообщества, герои» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 29 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 18:45

Проекты по культурному проектированию и изучению городских мифологий завтра представят в Пскове. Это завершающий этап учебно-исследовательской экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои». Руководитель экспедиции социолог Варвара Кобыща завтра станет гостем программы "Стартовая площадка".

Слушайте 29 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

