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Насущные проблемы ЖКХ и капремонта обсудим в программе «Жилье моё» на радиостанции «Маяк-Псков» 29 августа с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 17:53

Насущные проблемы ЖКХ и капремонта обсудим в программе «Жилье моё» на радиостанции «Маяк-Псков» 29 августа с 17.05Какие жалобы в этом году поступают на псковских коммунальщиков? Соблюдается ли график капремонта многоквартирных домов? Как добиться строительства новой детской площадки во дворе? Ответы на эти насущные для многих горожан вопросы – в программе «Жилье моё».

В студию придут заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Алексей Тимашов и председатель Общественного Совета при Комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Слушайте 29 августа с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков». Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30, оставляйте комментарии в группе «Радио Маяк-Псков» Вконтакте.
 

 
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