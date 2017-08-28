Насущные проблемы ЖКХ и капремонта обсудим в программе «Жилье моё» на радиостанции «Маяк-Псков» 29 августа с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 17:53

Какие жалобы в этом году поступают на псковских коммунальщиков? Соблюдается ли график капремонта многоквартирных домов? Как добиться строительства новой детской площадки во дворе? Ответы на эти насущные для многих горожан вопросы – в программе «Жилье моё».

В студию придут заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Алексей Тимашов и председатель Общественного Совета при Комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Слушайте 29 августа с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков». Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30, оставляйте комментарии в группе «Радио Маяк-Псков» Вконтакте.

