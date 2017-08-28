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В День города великолучане устроили грандиозный праздник спорта

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.08.2017 21:36

В честь дня города в Великих Луках устроили большие спортивные выходные. Здесь стартовал чемпионат России по стрельбе из лука, прошёл турнир по мини-футболу и волейболу и ещё десятки мероприятий, где можно было показать свои силы и скорость.

В параде спортсменов более двухсот лучников из 30-ти регионов страны. Летнего Чемпионата России в Великих Луках не было уже 12 лет. Именно в День города на линию огня выходят самые меткие. Мужчины и женщины здесь, на стадионе «Экспресс», готовятся к главному старту. После этих соревнований станет точно известно, кто поедет на Чемпионат Мира, который осенью пройдёт в Аргентине.
На острове Дятлинка, тем временем, молодые великолучане открывают большой спортивный праздник.

Велосипедисты, пловцы, футболисты, бойцы каратэ, айкидо, гимнасты. Многие воспитанники городских спортшкол уже титулованные спортсмены. И это не только мастера спорта. На площадках острова ждут всех и каждого. Например, турнир по футболу открытый. Это значит пришёл, записался и играй. Возраст не важен. Желающих, таким образом, объединили в 4 команды. Между собой они и борются за победу.Также в День города можно участвовать в соревнованиях по пляжному волейболу, стритболу, покататься в скейтпарке, освоить фигурное вождение велосипеда. Ничего страшного, если сразу не получается. Можно попробовать ещё раз.

Местная рок группа сопровождает «Шоу силового экстрима». Грузовой автомобиль почти семь с половиной тонн нужно сдвинуть с места и протащить, как можно быстрее. Этот турнир собрал семь силачей. Он, конечно, закрытый. Вид спорта требует особой подготовки. Поддержать силачей пришло много зрителей. Забиты до отказа и другие площадки острова. Значит, отдельный день в программе праздника спорту посвятили не зря.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин
 

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