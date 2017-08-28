«Россети» и Псковская область продолжат сотрудничество

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 17:04

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали сегодня в Печорах администрация Псковской области и компания "Российские сети". Главная цель пятилетнего партнёрского договора - комплекс мер по модернизации электросетей региона.

Это позволит значительно повысить надёжность электроснабжения, сократить энергопотери и оптимизировать затраты на эксплуатацию энергосистем. Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что это «продолжение взаимодействия, и оно направлено прежде всего на самую важную цель - это повышение инвестиционной привлекательности нашего региона, создание новых предприятий, создание новых рабочих мест, повышение налоговых сборов».

Светлана Константинова