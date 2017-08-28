Церемония награждения победителей Спартакиады Союзного государства прошла в Пскове

В Пскове завершилась пятнадцатая Спартакиада Союзного государства. Сегодня на торжественной церемонии закрытия были награждены лучшие детско-юношеские команды и спортсмены-победители личных зачетов.
В плавании первое место взяла команда из Архангельской области, в мини-футболе победили спортсмены из Ленинградской области, а лучшими волейболистками стали девушки из Гродно Республики Беларусь. Псковичи взяли серебро в плавании и бронзу в мини-футболе. Всего Спартакиада объединила почти двести атлетов из различных регионов России и Белоруссии.
Виктория Писукова
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Август 2017
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