Церемония награждения победителей Спартакиады Союзного государства прошла в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 14:03

В Пскове завершилась пятнадцатая Спартакиада Союзного государства. Сегодня на торжественной церемонии закрытия были награждены лучшие детско-юношеские команды и спортсмены-победители личных зачетов.

В плавании первое место взяла команда из Архангельской области, в мини-футболе победили спортсмены из Ленинградской области, а лучшими волейболистками стали девушки из Гродно Республики Беларусь. Псковичи взяли серебро в плавании и бронзу в мини-футболе. Всего Спартакиада объединила почти двести атлетов из различных регионов России и Белоруссии.

Виктория Писукова