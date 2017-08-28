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Обновленный великолукский театр открыл свои двери для зрителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.08.2017 12:01

В Великих Луках торжественно открыли драматический театр после реконструкции. Она входила в план подготовки к юбилею города на Ловати и завершилась точно в назначенный срок. Театр полностью обновлён, при этом старинное здание сохранило свой облик.

За кулисами последние приготовления. В обновлённом театре премьера. Полтора года, пока шла реконструкция, актёры с декорациями и костюмами переезжали с одной площадки на другую, продолжая играть спектакли. Теперь труппа вернулась в родные стены. Для официальной делегации - руководителей города и области, театр начался не с вешалки, а со столярного цеха. Такими оборудованными мастерскими, где изготавливаются декорации, может похвастаться далеко не каждый театр. Столярная мастерская – одна из многочисленных пристроек. После реконструкции площадь театра увеличилась на 100 квадратных метров. Появились просторные гримёрки, бутафорский и костюмерный цеха. Современный облик приобрела малая сцена, а главный зал вернул себе великолепие классического интерьера с лепниной и позолотой. Театр начинён всем самым современным – свет, звук, видеооборудование. Сбылась мечта актёров - на сцене поворотный круг для быстрой смены декораций. Открытие нового здания и одновременно День города в театре отметили испанским водевилем «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги. Сейчас уже трудно представить, что полтора года назад здание театра едва ли не разваливалось. Износ – 80 процентов. Текла крыша, рушились стены, полы и перекрытия. Капитальный ремонт был необходим, но дался непросто. Старинное здание сохранило свою прежнюю архитектуру. В общей сложности в реконструкцию вложено 300 миллионов рублей. Основные средства выделяло Министерство культуры, плюс софинансирование из областного и местного бюджетов. В октябре на новой сцене, новой постановкой Великолукский драматический откроет очередной театральный сезон. Зрителям также обещают много творческих сюрпризов, которые пока держат в секрете.
 

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

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