Великие Луки отметили 851-й День рождения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 11:55

Колокольным звоном и духовными песнопениями встретили утро минувшей субботы жители Великих Лук. Город отметил 851-й День рождения. Празднование началось у стен Свято-Вознесенского собора великолукским благовестом. Горожан поздравили представители власти, духовенства, почётные гости.

Благодарственные письма за большой вклад в развитие города вручили педагогам, медикам, сотрудникам социальных служб, рабочим предприятий. Кроме того, всех угощали ранеткой и яблочным пирогом. Легенда о райских яблоках связана с Великой княгиней Ольгой, которая приезжала в Луки и три дня молилась на берегу Ловати.

Лариса Чурикова