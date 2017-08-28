Великие Луки отметили 851-й День рождения

Колокольным звоном и духовными песнопениями встретили утро минувшей субботы жители Великих Лук. Город отметил 851-й День рождения. Празднование началось у стен Свято-Вознесенского собора великолукским благовестом. Горожан поздравили представители власти, духовенства, почётные гости.
Благодарственные письма за большой вклад в развитие города вручили педагогам, медикам, сотрудникам социальных служб, рабочим предприятий. Кроме того, всех угощали ранеткой и яблочным пирогом. Легенда о райских яблоках связана с Великой княгиней Ольгой, которая приезжала в Луки и три дня молилась на берегу Ловати.
Лариса Чурикова
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