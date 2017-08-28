Члены Общественного совета проверили готовность школы в Борисовичах к новому учебному году

Общественную приёмку прошла сегодня новая школа в Борисовичах. Образовательное учреждение оценили члены Общественного совета при Управлении образования Псковской области. Они посмотрели готовность школы к учебному году. Первого сентября за новые парты сядут тысяча триста пятьдесят школьников с первого по одиннадцатый класс.
Для них обустроены современные учебные классы, инновационные лаборатории, вместительный актовый и несколько спортивных залов, а также спортплощадка. Средства на строительство школы были выделены из областного и федерального бюджетов. Напомню, это уже второй этап общественной приёмки для учебного заведения. На первом специалисты оценили условия, созданные для обучения детей с ограниченными возможностями.
Наталья Барарь
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