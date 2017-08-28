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Псковские курсанты соревнуются в военно-патриотическом марафоне «Служу России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.08.2017 11:51

Впервые в Пскове проходит военно-патриотический марафон «Служу России». Он одновременно стартовал в учебных центрах ФСИН здесь и в Рязани. Ежедневно первокурсники будут состязаться в различных дисциплинах. Основной этап - военно-патриотическая эстафета.

Курсанты пробежали дистанцию с полосой препятствий, выполнили команду по одеванию противогазов, собрали и разобрали автомат Калашникова, а также перенесли раненого и подготовили ночёвку в полевых условиях. Завершится марафон соревнованием между псковскими и рязанскими курсантами, итоги которых подведут в День знаний.

Регина Кадырова

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