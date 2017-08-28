Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 11:50

В Порхове ремонтируют два многоквартирных дома на проспекте Ленина. В этом году в двухэтажках заменят старые текущие кровли. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. Дома на проспекте Ленина - постройки довоенного времени - остро нуждаются в капремонте. На очереди - ещё несколько двухэтажек.

Ирина Коваленко