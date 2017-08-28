Надбавка к пенсии за детей, рождённых в Советском Союзе: выясняем, где правда, а где домыслы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 11:48

«Требуйте надбавку к пенсии за детей, рождённых в Советском Союзе». Такие заявления распространились в Интернете. Как следствие на Пенсионный фонд обрушился шквал звонков, ведь авторы информации заверяют: каждый ребёнок - прибавка в несколько тысяч. В этом сообщении есть доля правды.

Пенсионерам с преимущественно "советским" стажем работы, действительно, могут пересчитать пенсии. Но размер прибавки варьируется от пятидесяти до двухсот рублей. Пересчитывают пенсию следующим образом: либо заменяют период ухода за детьми периодами работы, либо вычитают это время из стажа, но взамен начисляют баллы. При этом у пенсионера должно быть два или более детей, при небольшой зарплате или непродолжительном трудовом стаже.

Регина Кадырова