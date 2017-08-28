Торжественный молебен в честь праздника Успения Богородицы отслужили в Псково-Печерском монастыре

Сегодня Успение Богородицы. Один из двенадцати великих праздников у православных христиан. Церковь вспоминает кончину Божией Матери - событие печальное и радостное одновременно. Окончание жизненного пути Богородицы, с одной стороны, и день соединения её со своим сыном Иисусом Христом - с другой. Для Псково-Печерского монастыря праздник престольный.
Марина Михайлова, Денис Алексеев
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Август 2017
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