Торжественный молебен в честь праздника Успения Богородицы отслужили в Псково-Печерском монастыре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.08.2017 11:46

Сегодня Успение Богородицы. Один из двенадцати великих праздников у православных христиан. Церковь вспоминает кончину Божией Матери - событие печальное и радостное одновременно. Окончание жизненного пути Богородицы, с одной стороны, и день соединения её со своим сыном Иисусом Христом - с другой. Для Псково-Печерского монастыря праздник престольный.

Марина Михайлова, Денис Алексеев