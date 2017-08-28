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Летчики 334-го полка провели для псковичей праздник, посвященный Дню ВВС

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.08.2017 10:39

День открытых дверей прошёл в военной части 334-го военно-транспортного авиационного полка. Приурочили праздник ко Дню ВВС, сто пятой годовщине образования войск. На торжественном построении личного состава за особые заслуги и добросовестное выполнение воинского долга многих военнослужащих наградили медалями, отметили грамотами и благодарственными письмами.

А юнармейскому отряду из тринадцатой школы вручили знамя. И ребята, которые давно стали подшефными 334-го полка, прошли в торжественном марше вместе с летчиками. Для гостей праздника: родственников псковских авиаторов, ветеранов воинского соединения и жителей города выступили десантники и детские патриотические клубы, а также была организована выставка военной техники.

Дина Перевозчикова

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