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Избирком обратился в следственные органы с просьбой провести проверку в отношении выступления Олега Брячака

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 21:57

Избирком обратился в следственные органы с просьбой провести проверку в отношении выступления руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олега Брячака, которое было размещено на сайте одного из информагентств.

Об этом представители избирательной комиссии сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной работе общественной горячей линии с избирателями. По мнению избиркома, лидер эсеров препятствует исполнению обязанностей комиссии. Напомним, региональный Следственный комитет уже проводит проверку по жалобе кандидата в депутаты Гордумы шестого созыва Ивана Цецерского о подкупе избирателей со стороны партии "Справедливая Россия". По его информации эсеры обещали вознаграждение за голос в пользу своего кандидата. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, на горячую линию регулярно обращаются с жалобами на незаконную агитацию. На сегодняшний день возбуждено десять административных дел. Всего избирательная комиссия области направила в полицию четырнадцать обращений. Еще девять сейчас находятся на рассмотрении.

Кирилл Радион

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