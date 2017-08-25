Избирком обратился в следственные органы с просьбой провести проверку в отношении выступления Олега Брячака

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 21:57

Избирком обратился в следственные органы с просьбой провести проверку в отношении выступления руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олега Брячака, которое было размещено на сайте одного из информагентств.

Об этом представители избирательной комиссии сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной работе общественной горячей линии с избирателями. По мнению избиркома, лидер эсеров препятствует исполнению обязанностей комиссии. Напомним, региональный Следственный комитет уже проводит проверку по жалобе кандидата в депутаты Гордумы шестого созыва Ивана Цецерского о подкупе избирателей со стороны партии "Справедливая Россия". По его информации эсеры обещали вознаграждение за голос в пользу своего кандидата. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, на горячую линию регулярно обращаются с жалобами на незаконную агитацию. На сегодняшний день возбуждено десять административных дел. Всего избирательная комиссия области направила в полицию четырнадцать обращений. Еще девять сейчас находятся на рассмотрении.

Кирилл Радион