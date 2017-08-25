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Всем пострадавшим от стихии будет оказана материальная помощь

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 22:02

Об этом сегодня заявил Андрей Турчак на совещании с главами районов. Губернатор заверил, что на финансовую поддержку также могут рассчитывать аграрии, потерявшие свой урожай. Точные суммы ущерба по каждому району главы муниципалитетов предоставят в понедельник.

Средства, в том числе и адресной поддержки пострадавшим от стихии выделят из резервного фонда области. 

Алина Чабан

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