Всем пострадавшим от стихии будет оказана материальная помощь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 22:02

Об этом сегодня заявил Андрей Турчак на совещании с главами районов. Губернатор заверил, что на финансовую поддержку также могут рассчитывать аграрии, потерявшие свой урожай. Точные суммы ущерба по каждому району главы муниципалитетов предоставят в понедельник.

Средства, в том числе и адресной поддержки пострадавшим от стихии выделят из резервного фонда области.

Алина Чабан