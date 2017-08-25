Сразу четыре кандидата в Псковскую Гордуму от «Справедливой России» снялись с регистрации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 23:08

Президиум центрального совета политической партии «Справедливая Россия» согласовал исключение из единого списка кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва Михаила Брячака. Об этом сегодня «Вестям» сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

Также он рассказал, что от справедливороссов - одномандатников поступили ещё несколько заявлений о снятии с выборов и назвал причины снятия с выборной гонки кандидата от ЛДПР.

Владимир Кротов, председатель ТИК г.Пскова:

От «Справедливой России» у нас четыре заявления: Иванова Юлия, Пуликовская Людмила, Елена Степанова и Михаил Таланпойко. Они не объясняли, согласно пункту 18-му статьи 36 нашего закона по личному заявлению. Политическая партия «Справедливая Россия» обратилась в суд на кандидата в депутаты по пятому одномандатному округу Сажнева, в связи с тем, что им производилась раздача гражданам материальных ценностей, а именно: футболок, саженцев, печатных изданий, не связанных с нашими выборами. На суде он подтвердил, что так оно и было, в результате чего решением суда его сняли с регистрации по мотивам подкупа.



Кирилл Радион