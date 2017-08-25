О помощи бездомным животным говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 28 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 18:06

Помощь бездомным животным. Каждый день работники некоммерческой зоозащитной организации «Шанса» отлавливают, лечат и устраивают в добрые руки бывших бродячих собак, выполняя такую важную для нашего города работу.

Но накануне зоозащитники разослали во все СМИ письмо, которое прозвучало буквально, как крик о помощи. О том, с какими же проблемами столкнулся «Шанс» и как сейчас живет приют, узнаем у руководителя зоозащитной организации «Шанс» Марии Величко и волонтера Елены Зиновьевой.

Слушайте 28 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

