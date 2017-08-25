Все силы аварийных служб Псковской области брошены на ликвидацию последствий вчерашнего ливня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 17:11

Аварийные службы по всей Псковской области сегодня ликвидируют последствия вчерашнего сильного дождя. В Пскове на улицах идёт прочистка ливневой канализации. Специалисты откачивают воду, прочищают водоотводные канавы в частном секторе. К работам привлечены Теплосети, Горводоканал, Комбинат благоустройства, МЧС.

Напомню, накануне в регионе выпало больше ста процентов от месячной нормы осадков. В шести районах области оказались подтоплены более сотни домов. Размыто двадцать шесть участков региональных дорог. На автодороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры часть дороги буквально провалилась. Похожая ситуация и в деревне Вышгородок Пыталовского района. В Пушкиногорском, Островском и Пыталовском районах дома были затоплены под крышу. Сильно пострадали сельскохозяйственные угодья. Почти двести домов и пять социально-значимых объектов в области остались без электроснабжения. По поручению Андрея Турчака пострадавшим от стихии в Псковской области будет оказана помощь из резервного фонда Администрации региона.

Виктория Писукова