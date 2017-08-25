Все силы аварийных служб Псковской области брошены на ликвидацию последствий вчерашнего ливня

Аварийные службы по всей Псковской области сегодня ликвидируют последствия вчерашнего сильного дождя. В Пскове на улицах идёт прочистка ливневой канализации. Специалисты откачивают воду, прочищают водоотводные канавы в частном секторе. К работам привлечены Теплосети, Горводоканал, Комбинат благоустройства, МЧС.
Напомню, накануне в регионе выпало больше ста процентов от месячной нормы осадков. В шести районах области оказались подтоплены более сотни домов. Размыто двадцать шесть участков региональных дорог. На автодороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры часть дороги буквально провалилась. Похожая ситуация и в деревне Вышгородок Пыталовского района. В Пушкиногорском, Островском и Пыталовском районах дома были затоплены под крышу. Сильно пострадали сельскохозяйственные угодья. Почти двести домов и пять социально-значимых объектов в области остались без электроснабжения. По поручению Андрея Турчака пострадавшим от стихии в Псковской области будет оказана помощь из резервного фонда Администрации региона.
Виктория Писукова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3