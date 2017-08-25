По факту гибели бойца на учениях в Стругах Красных заведено уголовное дело на одного из десантников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 16:57

По факту гибели военного на учениях в Псковской области заведено уголовное дело в отношении Эсенбулата Гаджимагомедова. Об этом сообщается на сайте Главного военного Следственного управления СКР.

Инцидент произошёл одиннадцатого августа после завершения тактического учения на полигоне «Струги Красные» в Псковской области. По данным следствия, ЧП произошло во время спешивания с бронетехники БМД-2, когда фигурант дела при снятии пулемета случайно произвел одиночный выстрел, в результате чего ефрейтор контрактной службы Василий Прокофьев получил сквозное огнестрельное ранение и погиб.

Андрей Удалов