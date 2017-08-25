Как спасают дачники урожай после ливня, прошедшего накануне, обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 25 августа с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 16:52

К проблемам дачников в этом году присоединилась непогода – двое суток шли дожди, огороды и подвалы затопило. Как дачники спасают урожай обсудим сегодня в "Шоу вежливых людей".

Слушайте сегодня с 17:05. Присоединяйтесь по телефону прямого эфира: 66-27-47.

К нам в гости придут заядлые дачники: председатель СНТ «Ветеран» Анатолий Бибаев и председатель СНТ «Калиновщина» Анна Войченко.