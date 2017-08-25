Семьдесят два жителя Псковской области позвонили на общественную горячую линию связи с избирателями с начала её работы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 16:30

Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы линии. Большинство обращений псковичей касалось проблем социально-бытовой сферы. Вторая по популярности тема - жалобы на незаконную агитацию. Двадцать пять жителей Пскова сообщили операторам горячей линии о подкупе избирателей.

Сейчас по жалобам людей правоохранительными органами областного центра возбуждено десять административных дел. Всего Избирательная комиссия Псковской области направила в полицию четырнадцать обращений. Еще девять сейчас находятся на рассмотрении. На пресс-конференции заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач сообщил о том, что избирком обратился в следственные органы с просьбой провести проверку в отношении выступления руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олега Брячака, которое было размещено на сайте одного из информационных агентств. По мнению избиркома лидер эсеров препятствует исполнению обязанностей комиссии. Напомним, региональный Следственный комитет уже проводит проверку по жалобе кандидата в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва Ивана Цецерского о подкупе избирателей со стороны партии "Справедливая Россия". По его информации эсеры обещали вознаграждение за голос в пользу своего кандидата. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Своё мнение по поводу сложившейся ситуации высказали представители псковских отделений малых партий.

Ирина Коваленко