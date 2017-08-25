В преддверии Международных Ганзейских дней в Псковском Кремле и на крепостных сооружениях Окольного города проведут противоаварийные реставрационные работы, то есть те, которые необходимы в первую очередь. С таким предложением Губернатор Псковской области Андрей Турчак выступил сегодня на заседании Общественного совета по культурному наследию.
Масштабный долголетний проект исследования, реставрации и музеефикации станет вторым этапом работ по сохранению важнейших исторических памятников. Представители Министерства культуры вместе с экспертами уже осмотрели крепостные стены в центральной части города и определили участки, которые нужно реставрировать в первую очередь. Их общая протяженность составит около двух километров. В этом году реставрационные работы начнутся и в Музейном квартале. Объектами реставрации станут Поганкины палаты, дом Фан-дер-Флита и другие объекты.
Светлана Константинова
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