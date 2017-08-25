«Ночь в кино», робототехника и конструирование, громкое открытие концертного сезона – что еще интересного ждет псковичей в эти выходные

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 20:18

В этом году Псков снова присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". Кинопоказы пройдут двадцать седьмого августа в Городском культурном центре. Ночь кино пройдет и в Себеже, Опочке, Порхове и Великих Луках. Семейное мероприятие пройдет 28 августа в центре науки и спорта "Без предела". Уже завтра громкое открытие концертного сезона в «Сода» концерт-холл. Рок-группа "Знаки" выступит в Пскове.

Дина Перевозчикова