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«Ночь в кино», робототехника и конструирование, громкое открытие концертного сезона – что еще интересного ждет псковичей в эти выходные

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 20:18

В этом году Псков снова присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". Кинопоказы пройдут двадцать седьмого августа в Городском культурном центре. Ночь кино пройдет и в Себеже, Опочке, Порхове и Великих Луках. Семейное мероприятие пройдет 28 августа в центре науки и спорта "Без предела". Уже завтра громкое открытие концертного сезона в «Сода» концерт-холл. Рок-группа "Знаки" выступит в Пскове.

Дина Перевозчикова

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