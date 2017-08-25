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О последствиях ливней в Псковской области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 25 августа, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 15:06

О последствиях ливней в Псковской области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 25 августа, в 18.10В Псковской области устраняют последствия проливных дождей. За двое суток выпало около 70% месячной нормы осадков. Из-за этого из берегов вышли реки, ливни размыли дороги, вода повредила мосты, затопила участки, дома, сельхозугодия. О том, какой урон нанесли региону дожди и как ликвидируют последствия ливней, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (25 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».
 

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