В Псковской области необходимо создать профориентационные центры

В таких центрах школьники на специальных площадках смогли бы попробовать себя в разных сферах деятельности и выбрать то, что им по душе. Такое мнение в прямом эфире программы «Стартовая площадка» высказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва.
Она отметила, что профориентационная работа в регионе развита плохо. В основном, ей занимаются сами учебные заведения для того, чтобы привлечь абитуриентов. «Также в регионе должна быть определенная политика, когда совместно со службой занятости, нужно определять какие направления подготовки нужны области, их финансировать, обеспечить бюджетными местами» - заключила Ольга Толстоброва.
Мария Саханенок
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