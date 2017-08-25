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В Псковской области необходимо создать профориентационные центры

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 14:49

В Псковской области необходимо создать профориентационные центрыВ таких центрах школьники на специальных площадках смогли бы попробовать себя в разных сферах деятельности и выбрать то, что им по душе. Такое мнение в прямом эфире программы «Стартовая площадка» высказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва.

Она отметила, что профориентационная работа в регионе развита плохо. В основном, ей занимаются сами учебные заведения для того, чтобы привлечь абитуриентов. «Также в регионе должна быть определенная политика, когда совместно со службой занятости, нужно определять какие направления подготовки нужны области, их финансировать, обеспечить бюджетными местами» - заключила Ольга Толстоброва.

Мария Саханенок

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