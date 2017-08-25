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Почти двести домов остались без электроснабжения из-за разбушевавшейся вчера стихии

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 12:19

В шести районах области в результате проливных дождей оказались подтоплены свыше ста домов. Такие данные этим утром приводит МЧС. Размыто двадцать шесть участков региональных дорог. Почти двести домов и пять социально-значимых объектов остались без электроснабжения. Наблюдается снижение уровня воды, осадков нет.

В настоящее время спасатели, энергетики и коммунальщики устраняют последствия стихии. Напомню, накануне в регионе выпало до 70% от месячной нормы осадков. В Пскове из-за сильного дождя подтопило важные магистрали. Ливневая канализация не справлялась с водой не только в старых районах города, но и рядом с новостройками. Не меньше проблем доставила непогода и сельской местности. Оказались подтоплены дома в деревне под Островом. На автодороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры размыло дорожное полотно. Часть дороги размыло и в деревне Вышгородок Пыталовского района.

Кирилл Радион

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