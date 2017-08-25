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Вопрос с водоотведением в одном из дворов в центре Великих Лук планируют решить к концу лета

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 12:17

Великолучанин, случайно встретивший в своём дворе депутата Госдумы, пожаловался ему на разбитые дороги и большие лужи около дома. Александр Козловский пообещал разобраться в ситуации и уже на запланированную встречу с жильцами пригласил представителей местной администрации и управляющей компании.

Депутату рассказали, что двор в центре города на проспекте Октябрьском никогда не ремонтировался. В сезон дождей люди не могут выйти из подъездов, везде лужи. К концу лета вопрос с водоотведением планируют решить.

Лариса Чурикова

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