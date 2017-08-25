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Сергей Макарченко будет баллотироваться на пост главы Гдовского района от «Единой России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 12:14

Сергей Макарченко намерен баллотироваться на должность главы Гдовского района от партии "Единая Россия". Третьего сентября он примет участие в предварительном голосовании партии и, если одержит победу, его кандидатура будет представлена на выборах. Как рассказал сам Сергей Макарченко, сейчас он беспартийный и в ближайшее время не планирует вступать ни в какие политические объединения.

Напомним, долгое время Макарченко руководил региональным отделением ЛДПР, был депутатом областного Собрания прошлого созыва, сегодня возглавляет Псковский фонд капитального ремонта. Своё решение баллотироваться на пост главы Гдовского района мотивировал тем, что, будучи депутатом, курировал именно этот муниципалитет. Сергей Макарченко: «Два раза в неделю я осуществлял прием избирателей, делал запросы по их проблемам, разбирался, помогал. Поэтому я надеюсь, что и люди меня не забыли, и я их очень хорошо помню. Я помню все эти проблемы, они, к сожалению, не сильно-то и разрешились с тех пор. Поэтому надеюсь быть полезным, если мне удастся победить, и надеюсь на то, что какая-то моя помощь людям не осталась незамеченной и еще осталась в памяти у людей».

Ирина Коваленко

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