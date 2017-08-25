В преддверии нового учебного года приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 11:51

Масштабную акцию «Собери ребенка в школу» провела служба судебных приставов в преддверии нового учебного года. На этот раз под пристальным вниманием оказались около тысячи должников.

Имущество этого должника - монитор и системный блок. Больше, говорят судебные приставы-исполнители, здесь арестовывать нечего. А между тем, задолженность по алиментам набежала немалая - в полмиллиона. Величину своего заработка работающий на дому мужчина определил сам - две тысячи рублей в месяц. С этого дохода алименты пятнадцатилетней дочери, настаивает, выплачивает исправно. Однако судебные органы с таким решением облегчить жизнь за счет собственного ребенка не согласились. Если должник по алиментам не работает либо не может предоставить документы, подтверждающие его официальный доход, задолженность по алиментам рассчитывается исходя из среднероссийской заработной платы. На сегодня она примерно около 37 тысяч. Соответственно и расчет задолженности производится вот с этой суммы. Такой закон по отношению к алиментщикам действует давно. Однако многие горе-родители, как показал рейд, узнали о нем лишь после судебных разбирательств. В итоге - около ста тысяч долга и наложенный арест на компьютерную технику. Масштабную акцию "Собери ребенка в школу" правоохранители провели в преддверии нового учебного года. На этот раз под пристальным вниманием около тысячи злостных неплательщиков. 15% должников - женщины. В таком случае в службу судебных приставов должнику придется явиться самостоятельно. Уголовная ответственность за неуплату алиментов законом тоже предусмотрена. В нашем регионе к ней привлечены более ста восьмидесяти граждан

Светлана Константинова, Кирилл Мосин