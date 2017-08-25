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Прямо в центре Великих Лук задержан наркоторговец с крупной партией метамфетамина

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.08.2017 10:28

Особо крупная партия наркотиков изъята полицией Великих Лук. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина незаконно сбыл наркотическое вещество «метамфетамин» массой более 900 граммов.

Наркоторговец был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков прямо в центре города на Ловати - площади Ленина. По данному факту проводится проверка. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных преступлений.

Алина Толкачева

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