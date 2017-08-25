Прямо в центре Великих Лук задержан наркоторговец с крупной партией метамфетамина

Особо крупная партия наркотиков изъята полицией Великих Лук. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина незаконно сбыл наркотическое вещество «метамфетамин» массой более 900 граммов.
Наркоторговец был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков прямо в центре города на Ловати - площади Ленина. По данному факту проводится проверка. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных преступлений.
Алина Толкачева
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3