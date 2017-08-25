Эксперты оценят, готова ли школа в Борисовичах принять детей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня первый этап общественной приемки новой школы в Борисовичах. Эксперты оценят условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале следующей недели свое мнение выскажут члены Общественного совета при региональном Управлении образования.
Вместе со специалистами провести общественную приемку могут родители, дети и все заинтересованные псковичи. Напомним, школа в Борисовичах - первая, построенная "с нуля" в Псковской области за долгие двадцать пять лет. Порог современного трехэтажного здания первого сентября перешагнут более тысячи трехсот учеников.
Алина Толкачева
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Август 2017
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