Бесплатный детский технопарк появится в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.08.2017 10:23

В Пскове появится бесплатный детский технопарк "Кванториум". Это площадка дополнительного образования, где будут проходить занятия по робототехнике, аэромоделированию, дополненной и виртуальной реальности и другим современным образовательным направлениям. Возможность создания такого технологического парка обсудили на областном Совете по инвестициям.

Сейчас уже есть один инвестор, готовый взять на себя строительство объекта. По предварительному проекту, в городе под "Кванториум" будет построено отдельное здание. Посещать технопарк смогут более двух тысяч детей. Этот проект уже реализован в девятнадцати регионах России. Осуществляется он при поддержке Министерства образования и науки.

Виктория Писукова