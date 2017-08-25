Бесплатный детский технопарк появится в Пскове

В Пскове появится бесплатный детский технопарк "Кванториум". Это площадка дополнительного образования, где будут проходить занятия по робототехнике, аэромоделированию, дополненной и виртуальной реальности и другим современным образовательным направлениям. Возможность создания такого технологического парка обсудили на областном Совете по инвестициям.
Сейчас уже есть один инвестор, готовый взять на себя строительство объекта. По предварительному проекту, в городе под "Кванториум" будет построено отдельное здание. Посещать технопарк смогут более двух тысяч детей. Этот проект уже реализован в девятнадцати регионах России. Осуществляется он при поддержке Министерства образования и науки.
Виктория Писукова
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Август 2017
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