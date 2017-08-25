Себежский краеведческий музей отмечает девяностолетие

В августе Себежский краеведческий музей отмечает юбилей - 90 лет. Он был создан в 1927 году инициативными жителями, которые интересовались историей родного края. Чем сегодня живет музей города с более чем тысячелетней историей?
Всё началось с создания в городе исторического общества. Энтузиасты: историки и учителя собирали архивные документы. Подключились и простые жители: стали приносить предметы старины, которые остались от бабушек и дедушек или были найдены во время вскапывания грядок в огороде. Так к сороковому году музей уже насчитывал шесть тысяч экспонатов. Все они сейчас представлены в одном зале: одежда, посуда, ремесленные станки и бытовые приборы. Фонды музея сегодня - это также заслуга археологов, коллекционеров и даже таможенников. Отдельная экспозиция посвящена кладам, антиквариату и ценным вещам, изъятым на границе. И, конечно, важное место здесь отведено годам Великой Отечественной войны. До сих пор музей сотрудничает с поисковыми отрядами, благодаря которым собрание экспонатов ежегодно пополняется. Но никакие экспонаты не передают атмосферу оккупированного города так, как фотографии. Их сделал немецкий солдат, который участвовал в карательной операции. В музей фото передал его внук. История приграничного города неразрывно связана с историей таможни, поэтому в Краеведческом музее готовится к открытию экспозиция, посвященная Себежскому погранотряду и таможенной службе.
Дина Перевозчикова, Юрий Ильин
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Август 2017
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