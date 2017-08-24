Владимир Путин по достоинству оценил костюмы от псковской «Славянки»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 21:13

Президент Владимир Путин по достоинству оценил костюмы псковской швейной фабрики «Славянка». Сегодня на выставке продукции лёгкой промышленности в Рязани образцы одежды главе государства представила руководитель предприятия Елена Косенкова.

Она рассказала, что фабрика может работать по любым технологиям и готова одеть даже президента. Владимир Путин поблагодарил директора организации за качественную работу. Отмечу, на совещании по вопросам развития отрасли президент призвал поддерживать отечественного производителя и помогать ему в решении системных вопросов.

Надежда Прыгина