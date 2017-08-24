Владимир Путин по достоинству оценил костюмы от псковской «Славянки»

Президент Владимир Путин по достоинству оценил костюмы псковской швейной фабрики «Славянка». Сегодня на выставке продукции лёгкой промышленности в Рязани образцы одежды главе государства представила руководитель предприятия Елена Косенкова.
Она рассказала, что фабрика может работать по любым технологиям и готова одеть даже президента. Владимир Путин поблагодарил директора организации за качественную работу. Отмечу, на совещании по вопросам развития отрасли президент призвал поддерживать отечественного производителя и помогать ему в решении системных вопросов.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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