Во время проливного дождя в Пскове упало дерево и повредило два автомобиля

Сегодняшний ливень обернулся серьезными проблемами для многих жителей области. В Пскове на улице Юбилейной стихия повалила дерево. Пострадали два автомобиля. Оказались подтоплены дома в деревне под Островом. Размыта обочина. Дома, расположенные у дороги, буквально тонут в воде.
Похожи на Венецию стали деревни в Новоржевском районе. На автодороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры размыло дорожное полотно. Движение перекрыто. Часть дороги размыло и в деревне Вышгородок Пыталовского района. Напомним, что обратиться в МЧС можно по телефонам экстренной службы – 101 и 112.
Анастасия Цепина
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Август 2017
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