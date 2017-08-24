103 дома в Псковской области подтоплено из-за ливня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 23:33

Проливной дождь стал сегодня причиной затопления нескольких районов области. По сообщению регионального управления МЧС, в шести муниципальных образованиях подтоплено 103 дома. Сильнее всего от ливня пострадали Пушкиногорский, Новоржевский, Пыталовский, Островский, Красногородский, Опочецкий районы и Псков.

В областном центре задействовано более шестидесяти человек и пятнадцать единиц техники – они ликвидируют последствия дождя. Движение затруднено по основным транспортным артериям Пскова. Особенно пострадала улица Юбилейная, перекрыто движение от Дома офицеров до пересечения с Рижским проспектом. Закрыто движение по проспекту Энтузиастов в Пскове до пересечения с Сиреневым бульваром. Огромная непроходимая лужа образовалась на улице Конной и Петровской. Ливневая канализация не справляется с водой не только в старых районах города, но и рядом с новостройками. Так, например, полностью ушла под воду даже улица Балтийская. Не меньше проблем доставила непогода и сельской местности. В социальных сетях жители Псковской области публикуют фотографии затопленных улиц и домов. Многие деревни стали похожи на Венецию. На автодороге в Печорском районе размыло дорожное полотно, движение перекрыто. По информации метеорологов, область приблизилась к опасному уровню осадков - выпало 70% от месячной нормы. Предполагается, что дождь закончится завтра к середине дня.

Алина Толкачева