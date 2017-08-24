Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 20:02

В Псковской области можно жить спокойно. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил командующий Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергей Захаркин. По его словам, подразделения Росгвардии полностью обеспечивают безопасность жителей нашего региона.

Сергей Захаркин подчеркнул, что росгвардейцы Псковской области в полной мере экипированы, подготовлены и хорошо обучены для обеспечения безопасности граждан. При этом он отметил, что псковская нацгвардия всегда отличалась высокой боеспособностью и боеслаженностью.

Алина Толкачева, Анастасия Цепина