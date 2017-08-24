В Псковской области можно жить спокойно. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил командующий Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергей Захаркин. По его словам, подразделения Росгвардии полностью обеспечивают безопасность жителей нашего региона.
Сергей Захаркин подчеркнул, что росгвардейцы Псковской области в полной мере экипированы, подготовлены и хорошо обучены для обеспечения безопасности граждан. При этом он отметил, что псковская нацгвардия всегда отличалась высокой боеспособностью и боеслаженностью.
Алина Толкачева, Анастасия Цепина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3