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Подразделения Роcгвардии Псковской области - одни из наиболее боеспособных на Северо-Западе

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 19:33

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил командующий Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергей Захаркин. По его словам, важную роль здесь играют и боевые традиции, сложившиеся на территории региона.

Бойцов Росгвардии Псковской области привлекают для охраны правопорядка в других субъектах РФ. Например, на массовые мероприятия в Санкт-Петербурге. При этом, отметил Сергей Захаркин, псковские росгвардейцы отличаются особой добросовестностью и качественным выполнением поставленных задач.

Алина Толкачева, Анастасия Цепина

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