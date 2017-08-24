Подразделения Роcгвардии Псковской области - одни из наиболее боеспособных на Северо-Западе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 19:33

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил командующий Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергей Захаркин. По его словам, важную роль здесь играют и боевые традиции, сложившиеся на территории региона.

Бойцов Росгвардии Псковской области привлекают для охраны правопорядка в других субъектах РФ. Например, на массовые мероприятия в Санкт-Петербурге. При этом, отметил Сергей Захаркин, псковские росгвардейцы отличаются особой добросовестностью и качественным выполнением поставленных задач.

Алина Толкачева, Анастасия Цепина