«Ситуация шокирующая»: корреспондент «Вести-Псков» вышел на связь с места наводнения в Пушкиногорском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 19:01

В Пушкиногорском районе из-за сильного ливня оказались затоплены дома. Под угрозой урожай. На месте событий работает корреспондент ГТРК «Псков» Кирилл Михайлов. По телефону он рассказал нам о масштабах бедствия.

Кирилл Михайлов: «Ситуация, честно говоря, шокирующая, потому что лично я в жизни своей в Псковской области ничего подобного не видел. Мы въехали в деревню Горелик, она находится в небольшой низине и обнаружили, что здесь полноценное наводнение. Дома затоплены. Чтобы выйти из домов, люди раздеваются по пояс. Кое-где уровень воды достигает окон и даже выше. В некоторых местах из воды торчат только крыши. Самые большие трудности испытывают фермеры. Сейчас пора сбора урожая, но техника на поля, естественно, выйти не может, потому что все затоплено. Рапсовые поля сейчас больше напоминают рисовые. Вопрос о том, пострадает ли урожай, уже не стоит. Вопрос только в том, какой процент урожая удастся спасти. По словам местных жителей, сутки или больше в этой местности беспрестанно шел сильный ливень. Но наводнение, которое мы наблюдаем, образовалось буквально за час. Уровень воды поднялся практически мгновенно. По ощущениям угрозы для жизни людей нет. Но все-равно, конечно, последствия этих событий будут крайне плачевными».

Анастасия Цепина, Кирилл Михайлов