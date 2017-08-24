О рабочих профессиях говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 25 августа с 7.20

На носу – 1 сентября. Учебный год начнется не только у школьников, но и у студентов. Часть выпускников средних учебных заведений в этом году выбрали высшие, а другие целенаправленно поступили в средние профессиональные. Какие рабочие специальности востребованы в регионе сегодня, и не потеряли ли они престиж в наши дни? Об этом поговорим в программе «Стартовая площадка».
Гости программы: директор Псковского индустриального техникума Вячеслав Однобоков, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва и преподаватель столярного дела в Псковском политехническом колледже Михаил Егоров.
Слушайте 25 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы, делитесь опытом по телефону прямого эфира 66-27-47
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