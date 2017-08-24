В первый день Спартакиады Союзных стран спортсмены состязались в мини-футболе, волейболе и плавании

Близится к завершению первый день Спартакиады Союзных стран для детей и юношества. Сегодня спортсмены состязалась по мини-футболу, волейболу и плаванию. Как отмечают судьи, в первый, как правило, только разыгрываются. Но в этот раз свои силы для финала никто не берёг. Каждый матч для футболистов как последний.
Несмотря на то, что в мини-футболе пока идут розыгрыши в подгруппах. Финальные же игры за первенство назначены на двадцать восьмое августа. О фаворитах в этом виде спорта говорить пока рано. По итогам сегодняшних состязаний вперёд вышли команды из Пскова, они выиграли у брестских спортсменов со счётом 7:0. Также Ленинградская область обошла Витебск. Новгород выиграл у Гродно. А вторая команда из Пскова проиграла футболистам из Минска.
Алина Чабан
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