Более 60-ти человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 17:38

Проливной дождь, спрогнозированный синоптиками накануне, уже наделал бед в регионе. В областном центре сейчас работает более шестидесяти человек и пятнадцать единиц техники – они ликвидируют последствия ливня. Движение затруднено по основным транспортным артериям Пскова.

Особенно из-за непрекращающегося дождя пострадала улица Юбилейная, перекрыто движение от Дома офицеров до пересечения с Рижским проспектом. Закрыто движение по проспекту Энтузиастов в Пскове до пересечения с Сиреневым бульваром. Сейчас там работает пожарно-насосная станция. Огромная непроходимая лужа образовалась на улице Конной и Петровской. Ливневая канализация не справляется с водой не только в старых районах города, но и рядом с новостройками. Там полностью ушла под воду даже улица Балтийская. Не меньше проблем доставила непогода и сельской местности. В социальных сетях жители Псковской области публикуют фотографии затопленных улиц и домов. Оказались подтоплены дома в деревне в Островском районе. Размыта обочина, дома, расположенные у дороги, буквально тонут в воде. Похожи на Венецию стали деревни в Новоржевском районе. На автодороге Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе размыло дорожное полотно, движение перекрыто. Часть дороги размыло и в деревне Вышгородок Пыталовского района. По информации метеорологов область приблизилась к опасному уровню осадков - выпало семьдесят процентов от месячной нормы. Предполагается, что дождь закончится завтра к середине дня.

Андрей Удалов