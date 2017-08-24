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Что приготовили для псковичей организаторы Auto Show 2017? Узнаем в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 25 августа с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 17:25

Что приготовили для псковичей организаторы Auto Show 2017? Узнаем в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 25 августа с 17.05Уже в эти выходные в Пскове пройдёт ежегодное автошоу, которое прогремело далеко за пределами нашего города и каждый год собирает тысячи людей в одном месте. Вас ждёт много интересного: заряженные и ретроавтомобили, самый громкий автозвук, брейк-данс, паркур, велотриал и это ещё не всё.

Не упустите возможность прокатиться с пилотами в одной кабине и получить массу удовольствия.

Чем ещё будут удивлять псковичей организаторы Auto Show 2017? Расскажем в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" 25 августа с 17.05 Гости студии: организаторы Auto Show 2017 Грохотнев Денис и Селезнёв Антон.

А самое главное - разыграем билеты на Auto Show 2017! Не пропустите и смело звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, а также пишите комментарии к посту в нашей группе ВКонтакте.


 

 
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