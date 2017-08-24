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Интервью с командующим Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергеем Захаркиным смотрите сегодня (24 августа) на телеканале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 16:02

Какие основные задачи стоят перед бойцами Росгардии? Безопасно ли жить в Псковской области по сравнению с другими регионами? И какие выводы сделаны после взрыва в питерском метро? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24».

В нашей студии командующий Северо-Западным округом Национальной гвардии России Сергей Захаркин. Смотрите сегодня (24 августа) в 19.45
 

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