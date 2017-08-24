Проливные дожди затопили Псковский, Островский, Пушкиногорский и Печорский районы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 15:42

Проливной дождь, спрогнозированный синоптиками накануне, уже наделал бед в регионе. Сообщения о них, в том числе и к нам, в редакцию, поступают из разных уголков области. В Печорском районе вода размыла дорогу недалеко от поворота на деревню Горохово.

В Острове затопило частный сектор. По словам людей, домашняя скотина стоит в воде. В Пушкиногорском районе досталось домам, что находятся в низинах. За час уровень воды там поднялся на несколько метров. Сейчас на месте работает наш коллега Кирилл Михайлов. О масштабах бедствия он расскажет нам по телефону. Не обошла стихия и Псков. В самом центре города подтопленным оказался Троицкий мост, при чем, как проезжая часть, так и тротуар. Особенно несладко в этой ситуации редким пешеходам. Водительская культура, к сожалению, оставляет желать лучшего. В некоторых дворах лужи превратились в настоящие озера. И это только середина дня. Метеорологи и спасатели предупреждали, что сильный дождь накроет Псковщину на сутки. Так что будьте во всеоружии. Как минимум, зонт и резиновые сапоги сегодня точно не будут лишними

Надежда Прыгина