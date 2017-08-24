Как проходит реформирование Росгвардии, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 24 августа, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 15:40

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Сергей Захаркин оценил степень готовности псковского подразделения Росгвардии. О том, чем живут росгвардейцы сегодня, какие задачи выполняют, как проходит очередной этап реформирования ведомства, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (24 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».

