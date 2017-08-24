Три новых школы будет построено в Псковской области: в Великих Луках, Дно и Гдове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 15:39

Сегодня в Пскове проходит ежегодный областной педагогический совет. Его местом проведения была выбрана новая школа в Борисовичах. В её просторном актовом зале собрались сотни учителей и воспитателей, чтобы в преддверии учебного года обсудить самые острые педагогические вопросы.

Сотни специалистов из всех районов области съехались, чтобы обсудить планы на будущий учебный год, обсудить стоящие перед ними задачи и положительные итоги уже проделанной работы.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин