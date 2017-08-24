Командующий СЗО войск Росгвардии Сергей Захаркин поблагодарил Андрея Турчака за содействие

Сегодня в Пскове с рабочим визитом находится командующий Северо-западным округом войск Национальной гвардии, Сергей Захаркин. Утром прошла его встреча с губернатором области Андреем Турчаком, где обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти.
Сергей Захаркин поблагодарил Администрацию области за содействие и отметил, что в регионе созданы отличные условия и инфраструктура для личного состава Росгвардии. На сегодняшний день региональное отделение Росгвардии полностью сформировано, начался этап реформирования. Планируется слияние существующего специального моторизованного батальона, и мобильного отряда особого назначения. Они сольются в одну единую организацию, и мобильный отряд будет переведён на военную службу.
Удалов Андрей
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3