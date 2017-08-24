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Командующий СЗО войск Росгвардии Сергей Захаркин поблагодарил Андрея Турчака за содействие

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 15:36

Сегодня в Пскове с рабочим визитом находится командующий Северо-западным округом войск Национальной гвардии, Сергей Захаркин. Утром прошла его встреча с губернатором области Андреем Турчаком, где обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти.

Сергей Захаркин поблагодарил Администрацию области за содействие и отметил, что в регионе созданы отличные условия и инфраструктура для личного состава Росгвардии. На сегодняшний день региональное отделение Росгвардии полностью сформировано, начался этап реформирования. Планируется слияние существующего специального моторизованного батальона, и мобильного отряда особого назначения. Они сольются в одну единую организацию, и мобильный отряд будет переведён на военную службу.

Удалов Андрей

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