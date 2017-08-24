Городские автобусы №2 и №112 в Пскове изменят схему движения

Сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. Изменения маршрутов связаны прежде всего с открытием новой школы в Борисовичах. Маршрут номер 112 планируют пустить по улице Балтийской в прямом и обратном направлениях.
Движение двойки развернут на улице Юбилейной. Чтобы сделать подход детей к новой школе безопасным к началу учебного года здесь появятся два светофора, дополнительные дорожные знаки, а также две временных парковки, где можно будет либо высадить детей, либо оставить машину и сопроводить ребёнка до школы.
Светлана Константинова
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