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Городские автобусы №2 и №112 в Пскове изменят схему движения

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 12:19

Сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. Изменения маршрутов связаны прежде всего с открытием новой школы в Борисовичах. Маршрут номер 112 планируют пустить по улице Балтийской в прямом и обратном направлениях.

Движение двойки развернут на улице Юбилейной. Чтобы сделать подход детей к новой школе безопасным к началу учебного года здесь появятся два светофора, дополнительные дорожные знаки, а также две временных парковки, где можно будет либо высадить детей, либо оставить машину и сопроводить ребёнка до школы.

Светлана Константинова

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